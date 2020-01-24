Guardian — «открываем новую главу» — лидеры ЕС подписали соглашение о брексите

Лидеры Европейского союза — глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель — подписали соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, пишет The Guardian. По итогам «мрачной» церемонии господин Мишель заявил, что Брюссель и Лондон останутся друзьями и откроют «новую главу отношений в качестве партнёров и союзников».



Reuters

Главы Европейской комиссии и Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, пишет The Guardian.

Как отмечается в материале издания, на официальной церемонии подписания, где помимо фон дер Ляйен и Мишеля также присутствовал глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье, царила «мрачная» обстановка.

«Всё неизбежно изменится, но наша дружба никуда не исчезнет. Мы открываем новую главу отношений в качестве партнёров и союзников», — отметил в своём коротком официальном заявлении по итогам церемонии Шарль Мишель. Как подчёркивает корреспондент The Guardian, чиновнику теперь предстоит председательствовать на встречах не 28, а 27 стран — членов.

Подписанная копия соглашения была отправлена диппочтой в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который также должен будет поставить свою подпись на документе, пишет The Guardian.

В почти 600-страничном соглашении оговариваются, помимо прочего, договорённости о правах граждан, обязательства Лондона выплатить Брюсселю 33 миллиардов фунтов, а также так называемый Североирландский протокол, который устанавливает порядок и условия сохранения открытой границы между ЕС и Северной Ирландией.

По условиям соглашения, Великобритания должна будет выйти из состава Евросоюза 31 января в полночь по Центральноевропейскому времени, напоминает обозреватель The Guardian.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины получила информацию о пребывании предполагаемого организатора нападения на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) в Болгарии летом 2019 года. Об этом в Facebook сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, он получил эту информацию от тогдашнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова. «В июле 2019 года Баканов сообщил […]