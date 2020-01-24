Автоновости: В России продают редкую 55-летнюю «Волгу» по цене нового BMW X6

В Екатеринбурге выставили на продажу действительно редкую «Волгу» ГАЗ-21, оснащенную дизельным двигателем. Мизерный тираж таких машин и ее состояние превращают ее в реально музейную ценность, чем и объясняется цена продаваемого автомобиля.

Дизельные "Волги" были практически неизвестны в СССР, так как их делали для Европы. Так, с 1960 по 1967 годы бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga, занимавшаяся местными продажами "Волг" совместно с предприятием Sobimpex N.V. выпускали на основе машинокомплектов, поступавших морем из СССР, дизельные версии ГАЗ-21. Из-за своей экономичности такие "Волги" были особенно интересны таксопаркам.

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Дизелей эти машины примерили несколько. Сначала это был английский дизель Perkins Four-99 объемом 1,6 л и мощностью 48 л.с. Позднее его сменил более мощный 2,3-литровый двигатель Rover мощностью 65 л.с., а последним был агрегат Peugeot-Indenor объемом 1,9 л и мощностью 58 л. с.

Внешне дизельные "Волги" отличались разве что шильдиком Volga Diesel на крышке багажника и другим расположением выхлопа. Считается, что всего было выпущего только 167 дизельных "Волг" для стран Бенилюкса и Северной Европы.

В объявлении фигурирует машина 1965 года выпуска как раз с дизелем Rover. Продавец заявляет, что одна из таких выпущенных "Волг" попала к директору Богословского алюминиевого комбината Павлу Устичу. К нынешнему владельцу машина попала в плачевном состоянии и прошла процедуру полной реставрации. При этом в регистрационных документах указан именно дизель.

Владелец просит за машину 5 500 000 рублей. Для сравнения, цена на новый BMW X6 тоже стартует с 5,5 млн.

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