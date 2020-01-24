Бывших не бывает: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились ради дня рождения дочери

За неделю до дня рождения дочки Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, забыв все разногласия, начали масштабную подготовку к торжеству. Первый подарок Кайли сделала Сторми еще на прошлой неделе — выпустила линию косметики, названную в ее честь. Теперь настала очередь второго презента: на днях они устроили массовый культ-поход в детский парк развлечений Disney World в Орландо. Вместе с Кайли, Трэвисом и Сторми на горках покатались Кортни Кардашьян с дочерью Пенелопой, их мама Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмблом, дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста — Норт, а также подруга Кайли Айрис Палмер со своей дочерью.

Вся веселая компания приехала в Диснейленд на нескольких внедорожниках и передвигалась по многолюдному парку в сопровождении нескольких крупных охранников (хотя, учитывая их доходы, семейство запросто могло себе позволить выкупить территорию на целый день). На кадрах, сделанных проворными папарацци, отчетливо видно, что экс-партнеры держали между собой пионерскую дистанцию — между ними всегда кто-то находился. Причем Крис Дженнер и Кори Гэмбл на правах старших и более мудрых членов семьи намеренно разводили их в разные стороны и общались с каждым по отдельности, создавая иллюзию мирного сосуществования. Сестра Кайли, Кортни Кардашьян, тоже вела себя отстраненно и проводила все время с дочкой Пенелопой и племянницей Норт.

Зная, что в семействе Кардашьян-Дженнер не привыкли экономить на подарках, мы уже в предвкушении февраля и дня рождения Сторми.

Трэвис Скотт, Крис Дженнер, Кортни Кардашьян, Пенелопа Диссик, Кори Гэмбл, Норт Уэст и Кайли Дженнер

Позже фотоотчет о поездке в Диснейленд Кайли опубликовала в Instagram. Однако она ограничилась лишь кадрами дочки со спины и снимком с подругой и ее дочкой, которые она подписала так: «Клуб мамочек». Кадров с Трэвисом в ее ленте вы и вовсе не найдете. Она намеренно не стала публиковать бывшего возлюбленного, который осенью встречался с ее копией, в соцсетях.

Напомним, первые слухи о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, появились в октябре. Спустя несколько дней Daily Mail опубликовал видео, на котором Кайли ночью едет в отель, где расположена звукозаписывающая студия ее экс-бойфренда, рэпера Tyga. СМИ предположили, что у Кайли и Tyga было свидание. Позже реалити-звезда все опровергла и написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь — в приоритете.

Позже их всего раз видели вместе: Кайли с дочкой посетила его выступление на музыкальном фестивале Astroworld. А сама девочка регулярно гостит у папы.

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