«Данные ЦРУ об агенте Гитлера Бандере» из публикации РИА «Новости» оказались статьей из русского эмигрантского журнала

РИА «Новости» в материале под заголовком «ЦРУ опубликовало архивные данные об „агенте Гитлера” Бандере» пишет:

«В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил.

Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале „Социалистический вестник” за 1951 год.

Публикация называется „Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году”, в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

„30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина”, — сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования „государства” Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно „Закону о разоблачении нацистских военных преступников”».

Это сообщение прокомментировала в Facebook Мария Захарова:

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?»

Ее комментарий растиражировали многочисленные российские СМИ — от «Вестей» до «Коммерсанта». Но ни Захарова, ни пресса не обратили внимания на некоторые подробности, связанные с появившимся на сайте ЦРУ текстом.

Начнем с того, что это никакая не новость: документ был рассекречен в 2004—2006 годах; не совсем понятно, почему в штампе указана двойная датировка. Еще труднее понять, как он вообще оказался в разряде документов с ограниченным доступом, если это перевод публикации в открытом источнике.

Но важнее всего то, что РИА напрасно называет этот текст «справкой». В номере 6—7 за 1951 год журнала «Социалистический вестник», издававшегося тогда в Нью-Йорке последователями меньшевистской фракции РСДРП, статья «К десятой годовщине великой провокации» опубликована в рубрике «Свободная трибуна», то есть представляет собой частное мнение автора. Автором значится Петро Яровый. Информации об этом человеке практически нет; возможно, это псевдоним. Впрочем, в книге самого Бандеры «Перспективы украинской революции» вскользь упоминается некий Петро Яблонь-Яровый; Бандера называет его провокатором.

На один весьма содержательный фрагмент статьи Ярового российские СМИ почему-то дружно не обращают внимания:

«Бандера усердно принялся за выполнение гитлеровских заданий под руководством человека, который одновременно был одним из главных руководителей гитлеровского шпионажа, одним из видных вождей ОУН и — как выяснилось только в 1945 году — также крупным советским агентом. Звали его Рико Яры. Это был чрезвычайно любопытный субъект, неукраинскому читателю совершенно неизвестный, но игравший видную роль в украинском националистическом движении».

Кстати, после войны Рико (Рихард) Яры (Ярый) благополучно жил в советской оккупационной зоне в Австрии. Впрочем, вряд ли это можно считать серьезным основанием для сенсационных выводов о том, что Бандера был советским агентом. Статья Ярового не производит впечатления надежного источника; так, например, он пишет:

«украинский фашист и профессиональный шпион Гитлера Степан А. Бандера („Консул II”, по германской кличке)…»

Однако заместитель начальника 2-го отдела Абвера полковник Эрвин Штольце в своих показаниях на Нюрнбергском процессе заявил, что оперативный псевдоним Консул-2 принадлежал не Бандере, а Рико Яры. Этой же версии придерживаются и историки, в частности, Олег Смыслов в книге «Степан Бандера. „Икона” украинского национализма». Утверждение, что Консул-2 — это Бандера, помимо статьи Ярового можно встретить разве что в романе Юлиана Семенова «Третья карта» — одной из книг цикла о Штирлице.

Ни на какие источники в своей статье Яровой не ссылается. В архиве ЦРУ перевод статьи Ярового снабжен пометкой This is unevaluated information — «Это информация, не получившая оценки», то есть непроверенная.

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