Автоновости: Alfa Romeo Giulia может получить хардкорную версию

Сейчас самой мощной модификацией седана считается 510-сильная Quadrifoglio. Но уже в июне, чтобы отпраздновать собственное 110-летие, «Альфа» может вывести в свет еще более «горячую» версию. Вот только сами итальянцы пока эти слухи не подтверждают.

Предположительно, Alfa Romeo собирается возродить шильдик Gran Turismo Alleggerita (GTA), чтобы промаркировать им ту самую модификацию "Джулии". По данным сообщества Mopar Insiders, эту версию снабдят тем же самым 2,9-литровым V6 от Ferrari, что устанавливается на Giulia QV, но отдачу мотора заметно повысят.

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Он может развивать вместо 510 л.с. сразу 620 л.с. с соответствующим ростом крутящего момента (на Giulia Quadrifoglio двигатель выдает 600 Нм). А работать мотору предстоит исключительно с 8-ступенчатым автоматом ZF в отличие от версии QV, для которой доступна и механика. Вопрос об оснащении "заряженного" седана системой полного привода пока якобы решается, но уже известно, что Giulia GTA окажется на 20 кг легче "донора". Стоит отметить, что полноприводная BMW M5 в самой суровой версии располагает почти аналогичными 625 л.с.

Итальянская пресса называет даже дату премьеры хардкорной "Джулии": состоится она якобы на специальном мероприятии в Милане, которое пройдет 24 июня.

Между тем, как утверждает издание Motor1, приведенная информация не соответствует действительности. И французское представительство марки, и итальянская штаб-квартира заявили изданию, что никаких планов по дебюту каких бы то ни было новинок в июне у Alfa Romeo нет.

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