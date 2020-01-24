Посол РФ в США назвал возможные сроки встречи лидеров стран «большой пятерки»

24.01.2020, 17:51, Новости дня

Встреча глав стран постоянной пятерки Совбеза ООН можно было бы провести перед конференцией по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Конечно же, еще мы будем говорить о том, когда можно было бы провести такого рода мероприятие: или же накануне майской обзорной конференции по ДНЯО, или же накануне или во время празднования 75-летия основания ООН. Однако считаю, что реализация такой инициативы была бы очень полезна для международного мира и безопасности», – сказал Антонов, передает ТАСС.

Напомним, в ходе выступления в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения.



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