Рейтинг Путина показал трехмесячный максимум

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина на данный момент составляет 65,4%, рейтинг доверия главе государства достиг 71,5%, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Начиная с 15 января, когда президент выступил с резонансным посланием Федеральному собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум», – сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передает «Интерфакс».

По данным опроса, Путин возглавляет список российских политиков, которым, по оценкам респондентов, можно доверить решение важных государственных вопросов – (29,8%), на втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (13,2% опрошенных), на третьем – глава МИД Сергей Лавров (10,6% участников опроса).

Исследование показало, что среди лидеров парламентской оппозиции максимальные показатели рейтингов как доверия, так и недоверия принадлежат председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому – 36,4% и 54,5% соответственно.

За ним следует лидер КПРФ Геннадий Зюганов рейтингом доверия 33,2 % и недоверия – 54%. Замыкает тройку лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с рейтингами в 27,1% и 48,4% соответственно.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 13-19 января 2020 года, ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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