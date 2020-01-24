Автоновости: Россияне бросились за новыми автомобилями (пока не подорожали)

О том, что из-за повышения утилизационного сбора стоит ожидать заметного подорожания новых машин, стало известно еще за несколько месяцев до самого повышения. Но, похоже, реальность роста цен покупатели осознали только сейчас.

Январь на автомобильном рынке традиционно считается месяцем затишья, но в январе 2020 года российские дилеры фиксируют всплеск продаж. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Глава ассоциации Олег Мосеев назвал продажи "подозрительно хорошими" и не может однозначно определить причины всплеска.

В России 2019 года автомобили с пробегом подорожали больше, чем новые

По его словам, активность покупателей может быть связана с осознанием того, что процесс подорожания автомобилей неизбежен. Сейчас на официальных интернет-ресурсах автопроизводителей в ряде случаев можно воочию сравнить цены на машины 2019 и 2020 годов выпуска, и, возможно, наглядная разница убеждает россиян поторопиться с покупкой – благо, товарные запасы автомобилей 2019 года дилеры распродали еще не до конца.

Кроме того, Мосеев заявил, что нельзя исключать дальнейшего подорожания автомобилей, и это обстоятельство тоже может подстегивать покупателей.

Между тем, по прогнозам ассоциации, по итогам 2020 года российский рынок легковых автомобилей может просесть куда значительнее, чем в 2019-м. Если в прошлом году продажи сократились на 2,3%, то в 2020-м потеря, как считают в РОАД, составит в среднем 8% — от оптимистичных 4-5% до крайне негативных 10-12%.

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