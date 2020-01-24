В МЧС поведение главы Чувашии назвали неэтичным. Он заставил пожарного попрыгать за ключами

В МЧС назвали неэтичным поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего пожарного подпрыгнуть за вручаемыми ему ключами от нового служебного автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — заявили в пресс-службе.

В МЧС также призвали всех сотрудников вести себя соответствующим образом и помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в России, но и во всем мире.

Торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики прошло в Чебоксарах 23 января. В пятницу было опубликовано видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового служебного автомобиля. Он высоко поднимает руку с ключами, поэтому сотруднику ведомства приходится подпрыгнуть, чтобы достать их.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее «дружеской пикировкой» и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. «Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера — вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались», — отметил Сидоров. По его словам, Игнатьев высоко поднял руку, чтобы «все видели» ключи.

Это уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший возмущение общественности. Ранее ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». Игнатьев заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

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