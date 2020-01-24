В Костромской области мужчину оштрафуют из-за того, что его слишком часто сбивают машины

24.01.2020, 17:50, Новости дня

В Костромской области местного жителя собираются оштрафовать за то, что он «регулярно попадает под колеса авто». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД, полиция Костромы проводит проверку по фактам ДТП.

Как пояснили в ведомстве, 46-летний мужчина 23 января утром перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего его сбила машина. «В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Буквально два дня назад его при аналогичных обстоятельствах уже сбивала машина», — говорится в сообщении. В полиции утверждают, что оба раза гражданин был пьян.

Водителям пострадавших автомобилей предложили обратиться в суды для взыскания с мужчины стоимости ремонта машин.

«Всего же с начала года в областном центре произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 5 из которых — по их вине. В результате автоаварий 1 человек погиб, 8 – получили травмы», — сообщили полиции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины получила информацию о пребывании предполагаемого организатора нападения на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) в Болгарии летом 2019 года. Об этом в Facebook сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По словам Луценко, он получил эту информацию от тогдашнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова. «В июле 2019 года Баканов сообщил […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика