В Костромской области мужчину оштрафуют из-за того, что его слишком часто сбивают машины

В Костромской области местного жителя собираются оштрафовать за то, что он «регулярно попадает под колеса авто». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД, полиция Костромы проводит проверку по фактам ДТП.

Как пояснили в ведомстве, 46-летний мужчина 23 января утром перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего его сбила машина. «В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Буквально два дня назад его при аналогичных обстоятельствах уже сбивала машина», — говорится в сообщении. В полиции утверждают, что оба раза гражданин был пьян.

Водителям пострадавших автомобилей предложили обратиться в суды для взыскания с мужчины стоимости ремонта машин.

«Всего же с начала года в областном центре произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 5 из которых — по их вине. В результате автоаварий 1 человек погиб, 8 – получили травмы», — сообщили полиции.

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