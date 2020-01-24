Автоновости: Kia показала самый маленький кроссовер

Вслед за Skoda компания Kia начала анонсировать свою вседорожную новинку. Кроссовер, который покажут в начале февраля на выставке в Нью-Дели, может стать самым компактным вседорожником корейской марки, но получит уже знакомую платформу.

На данный момент Kia опубликовала только несколько дизайнерских скетчей, намекающих на облик будущей премьеры – а она, в свою очередь, тоже станет лишь намеком на серийный вседорожник. Судя по тизерам, безымянный пока кроссовер получит эффектный облик с должной долей агрессии, которую подчеркнут сложный передний бампер, оригинальная светодиодная оптика и развитый задний диффузор.

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По сообщениям местной прессы, Kia уже тестирует серийную версию будущей новинки. Базируется она на платформе вседорожника Hyundai Venue, но несколько компактнее: предполагается, что в Индии длина кроссовера от Kia не превысит 4 метров ради налоговых преференций, тогда как сам Venue вытянулся в длину на 4 036 мм. Колесную базу индийского вседорожника тоже планируется слегка подсократить.

Интерьер для вседорожника предположительно соберут из "кирпичиков", уже примененных все на том же Venue и Kia Seltos. Новинке прочат при этом достаточно богатое оснащение с мультимедийной системой, климат-контролем, беспроводной зарядкой, панорамным остеклением, вентиляцией сидений и тому подобное.

Дебютирует концепт, по всей видимости, 5 февраля, но и появление серийной версии не за горами: она может быть представлена на индийском рынке уже нынешним летом.

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