Автоновости: Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

Одним из самых любопытных нововведений в рамках реформы системы регистрации легковых автомобилей была возможность получить номера прямо в автосалоне. Однако именно эта часть схемы на данный момент пробуксовывает – и не в последнюю очередь благодаря самим дилерам.

По новым правилам для того, чтобы получить возможность выдавать регистрационные знаки, автомобильные дилеры должны пройти процедуру сертификации в ГИБДД – а она, как оказалось, довольно сложна и требует составления пакета документов. Как отмечает "КоммерсантЪ", на данный момент в ГИБДД на рассмотрении сейчас находится всего 10 заявок, причем две уже отклонены – как раз из-за документов. Кроме того, специальный сертификат должен получить и сотрудник, который будет заниматься оформлением.

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Сами же дилеры не спешат входить в эту систему не только потому, что пока не понимают, как она должна работать. В дилерском сообществе еще не пришли к выводу, нужно ли предоставление подобной услуги по финансовым соображениям: некоторые эксперты издания из дилерской среды предполагают, что она может оказаться не только не выгодной, но и затратной. Тарифы на предоставление этой услуги ограничены ФАС и не могут превышать 500 рублей.

В ГИБДД рассчитывают, что первые дилерские центры начнут заниматься регистрацией автомобилей и выдачей номеров уже в феврале. В начале этого месяца представители ведомства планируют встретиться с членами РОАД, чтобы разъяснить все непонятные моменты.

Пока же сами дилеры советуют оформлять автомобили в ГИБДД теми же способами, которые применялись ранее. При этом те 10 дней, которыми располагает свежеиспеченный автовладелец для регистрации транспорта, никуда не делись. На крупный штраф или лишение, которыми пугали в последние дни, можно "попасть" только в одном случае – если передвигаться на автомобиле, который уже зарегистрирован, но при этом еще не имеет номерных знаков. Такое возможно, к примеру, если автовладелец решил машину в ГИБДД только оформить, а получением номеров заняться самостоятельно.

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