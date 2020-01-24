Мнение: О шоковом ноже в спину… теперь не Путину

Непредсказуемы повороты геополитики!

Ещё вчера – стратегические партнёры и надёжные союзники, а сегодня… Сегодня старший ударил младшего ножом в спину. Надавил на больную мозоль и оскорбил в лучших чувствах национальное самосознание. Которому и так не просто.

Подобное может происходить только с Россией, только с её президентом Владимиром Путиным? О, нет! Хотя #Россия и тут не осталась в стороне…

Самые разные российские СМИ, от безусловно-придворных до условно-самостоятельных, подняли вселенский шум на тему «ЦРУ рассекретило шокирующие документы о Степане Бандере». С добавлением, что сделано это по закону «О разоблачении нацистских военных преступников».

И – цитаты, цитаты…

30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка «Консул 2») провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. Только за пять недель провозглашённого «государства» были уничтожены минимум 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

Или вот ещё.

Степан Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию, созданную как боевое крыло организации украинских националистов. Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины, её члены устроили Волынскую резню, во время которой были убиты до 100 тыс. поляков.

УПА и ОУН официально запрещены в России – А.Н.

И это, по данным российских СМИ, исходит от главного органа американской разведки! От #ЦРУ, которое, по мнению многих, как раз и устроило переворот в Киеве в 2014 году, в результате чего к власти там пришли откровенно антироссийские силы, а Степан Бандера вошёл официально в пантеон национальных героев. Как раз недавно в столице и ряде других украинских городов прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины его рождения…

Каков нож в спину, однако!

Или всё же не очень?

Реальность заключается в том, что на сайте ЦРУ действительно опубликованы некоторые документы из огромной папки по #СССР. Но что касается цитируемого материала, он никогда не был «докладом» разведуправления. Это всего лишь перевод статьи из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» о Степане Бандере. Она была опубликована в 1951 году, а в архив ЦРУ попала в 1953-м. Возможно, как иллюстрация взаимоотношений российской и украинской частей т.н. «русской эмиграции». Или как информация к размышлению.

Во всяком случае, она даже не была толком засекречена, а получила гриф Restricted – что у нас примерно соответствует грифу ДСП. UPD по просьбе читателей Ну и главное – весь этот массив информации был выложен на сайте библиотеки ЦРУ ещё в 2013 году, о чём российская журналистика предпочла скромно промолчать.

Так что это – выстрел в спину украинской власти или самострел в ногу российской прессы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Корпорация Google поделилась необычной головоломкой под названием Collaboration of the Cosmos. В ней разработчики решили скрыть дату начала мероприятия для Google I/O 2020. После того, как некоторые интернет-пользователи расшифровали головоломку компании, руководитель бренда Alphabet Сундар Пичаи на своей странице в соцсети Twitter официально подтвердил проведение мероприятия Google I/O с 12 по 14 мая в штате […]