Отца с четырьмя детьми-маугли нашли у костра в Чите

Соцработники, которые ранее помогали семье, и сотрудники правоохранительных органов выяснили, что детей было 6, а отец ранее судим по нескольким статьям, хотя к чадам относится тепло.

Невероятная история произошла в Чите. В заброшенном здании возле костра общественник Евгений Федоров 23 января нашел мужчину с четырьмя детьми: мальчики 11, 10 и 6 лет и девочка трех лет. Выяснилось, что все они вот уже несколько месяцев вместе ютятся в этой неотапливаемой развалюхе. Дети моются в тазике, греются в 30-градусный мороз у костра, на котором и пищу готовили, сообщает портал «Чита.ру».

Федоров забрал всю семью к себе, чтобы дети могли помыться и нормально поесть. А потом житель рассказал, где мать детишек, почему живут в таких нечеловеческих условиях. Интервью выложили на Yotube-канале участники благотворительного проекта «Одни из нас».

Выяснилось, что на материнский капитал после рождения дочки, семья купила дом в Александрово (Заводской район). Как потом оказалось, дом был гнилой, пришлось съехать. Сначала помогали органы опеки, но потом поставили вопрос ребром: либо глава семейства устраивается на работу, либо детей заберут. Но в деревне нет работы, вот и решил многодетный папа податься в Читу. Жили у сестры, устроился на работу на кирпичный завод, но там, со слов мужчины, его подставили и уволили. Семью оформили в центр соцпомощи «Берегиня». Затем снял дом, перевез детей, но якобы родственник мужчины избил его и выкинул из дома. Про жену сказал, что она запила и бросила семью.

Забайкальское Министерство труда и социальной защиты населения сейчас помогает оформить многодетной семье все положенные выплати и оказывает соцподдержку. Как выяснил уполномоченный по правам ребенка Забайкальского края Иван Катанаев, в семье не четверо, а шесть детей: еще одна (младшая) девочка в доме малютки, а старшего мальчика забрала к себе бабушка. Еще выяснилось, что глава семейства имеет судимость по нескольким статьям: кражи, драки, наркотики.

«Два месяца семья была вне поля зрения всех социальных органов. Где-то скитались, в шалашах, таких вот домах», — отметил омбудсмен.

Причем, он обратил внимание на то, что дети тепло относятся к отцу, а маму видеть не хотят.

Глава Забайкальского края Александр Осипов назвал подобную ситуацию, в которой находилась семья с детьми-маугли, недопустимой и заявил о необходимости сделать все возможное для детей и сохранить эту семью. К сожалению, в последнее время случаи, когда соцработники находят детей-маугли, стали частыми. Так, в марте 2019 года нашли девочку в захламленной и грязной квартире в Москве. А в Брянске родители содержали трех детей в нечеловеческих условиях.

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