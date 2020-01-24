Орловских чиновников подвели презервативы

Вокруг новогодней елки, украшенной контрацептивами, продолжается скандал

В Орловской области продолжает набирать обороты «презервативный скандал». История началась с того, что несколько дней назад в соцсетях появилась фотография новогодней елки, которую установили в Ливенской городской больнице у входа в кабинет УЗИ. История получила еще больший резонанс, после того, как ее прокомментировал представитель главы региона.

Елка украшена и впрямь креативно: вместо игрушек – резиновые медицинские перчатки и маски. Однако вместо звезды на верхушке — презерватив. Пользователи живо отреагировали на самодеятельность медиков.

Однако в стороне не остался и советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев. Нет-нет, он не предложил выделить больнице средства на новогодние игрушки. Лежневу новогодняя елка пришлась по душе.

Советнику орловского губернатора такая новогодняя елочка понравилась

«Ну, во-первых, это креативно для медучреждения. Если бы это было не в Ливнах, я бы удивился. Ливенский народ — креативный народ. Ну, во-вторых, можно сделать вывод, что елку украшали работники урологического и гинекологического отделений. Сплоченный коллектив, а это залог успеха любого учреждения. Мне кажется, что они взяли пример у британской благотворительной организации Grescent, поддерживающих людей, живущих с ВИЧ, которая украсила уличную рождественскую елку бесплатными презервативами, чтобы люди не забывали о безопасном сексе в праздничный период», — предположил чиновник.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, кейс про «орловские контрацептивы» — из серии «как делать не надо».

«Самой ситуации, к сожалению, удивляться нельзя. В регионе настолько все плохо с решением инфраструктурных и социальных вопросов, что в районных больницах нет денег даже на елочные украшения. Не удивляет и содержание комментария советника губернатора. Весь принцип работы команды губернатора Клычкова строится на реализации проектов сомнительного благоустройства вместо решения более важных социальных и инфраструктурных проблем. Поэтому для Лежнева такая елочка — это «креатив» и «как в Великобритании», — заявил Фетисов.

Фетисов удивился, что Лежнев вообще решился написать про эту тему, когда про нее уже забыли, и снова напомнил о ней. «Но напомнив про эту тему, Лежнев сам же создал проблемы губернатору. Как говорят, в таких случаях, советник оказался бракованным», — отметил эксперт.

К тому же, по его словам, называть елку с контрацептивами, которую видели многие пожилые посетители больницы и вряд ли испытали от этого положительные эмоции, «креативом» — это «какой-то абсурд».

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