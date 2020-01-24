В Кемеровской области у завода из-за снега рухнула крыша

Внутри находились более 20 человек.
В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха под тяжестью снега рухнула крыша. Внутри находились более 20 человек.
«Кровля вагоносборочного цеха в Прокопьевске не выдержала тяжести снежного покрова и обрушилась. Пострадал рабочий, он госпитализирован», сообщили в областном управлении МЧС.
Почти всем удалось самостоятельно покинуть аварийное здание. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, стены цеха обрушились вместе с крышей.
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