В Кемеровской области у завода из-за снега рухнула крыша

24.01.2020, 17:46, Новости дня

Внутри находились более 20 человек.

В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха под тяжестью снега рухнула крыша. Внутри находились более 20 человек.

«Кровля вагоносборочного цеха в Прокопьевске не выдержала тяжести снежного покрова и обрушилась. Пострадал рабочий, он госпитализирован», сообщили в областном управлении МЧС.

Почти всем удалось самостоятельно покинуть аварийное здание. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, стены цеха обрушились вместе с крышей.



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