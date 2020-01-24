За особые заслуги: Собянин подарил чиновникам и силовикам элитные квартиры за счет города

«Доходный дом» должен был пополнять городскую казну за счет аренды элитного жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин решил одарить особо отличившихся госдеятелей квартирами стоимостью в несколько десятков миллионов рублей в элитном доме в центре столицы.

Как выяснила Baza, речь идет о доме, который расположен в Николоворобинском переулке, 10 в столице. Первоначально его назвали «доходным домом», так как собирались все квартиры сдавать в аренду, чтобы пополнить бюджет Москвы. Так было задумано, а на деле квартиры превратились в своеобразный дорогой подарок для людей, которых Собянин хотел отметить за работу.

Так, обладателями дорогих квартир стали помощники мэра (глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, замруководителя Аппарата мэра Светлана Черникова), силовики (главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший московский прокурор Владимир Чуриков, замглавы МЧС Андрей Гурович), режиссер Константин Богомолов и главный редактор НТВ Татьяна Миткова.

При этом Baza обратила внимание на то, что большинство из тех, кто здесь поселился, вряд ли могли приобрести на свои средства такие квартиры по рыночным ценам. Из 47 квартир, которые принадлежат городу и находятся на балансе АО «Мосжилкомплекс», треть уже у собственников. Фактически этот дом, который должен был постоянно пополнять столичный бюджет, превратился в «подарочный фонд» мэра.

Также высказывается предположение, что никто из владельцев не декларировал такие доходы. Квартиры могли продаваться либо по заниженным ценам, либо переходить в качестве подарка. К примеру, Немерюк, который отвечал за предвыборную агитацию за Собянина в торговых точках Москвы, получил элитное жилье за заслуги перед мэром на службе, отметила Baza. Экс-сотрудник администрации города отметил и другие заслуги Немерюка – перед выборами тот зачистил «ларечников» и наводил порядок на кладбищах.

В 2016 году Собянин поручил московской прокуратуре, которую на тот момент возглавлял Владимир Чуриков, обеспечить порядок во время выборов в Госдуму. Порядок был обеспечен, затем последовало и обеспечение квартирой. В 2017 году Чуриков стал обладателем 119-метровой квартиры, рыночная стоимость которой доходила до 70 миллионов рублей. Но в Росреестре указано, что город эту квартиру пожертвовал.

Режиссер и муж Ксении Собчак Богомолов получил квартиру, по предположению Baza, за то, что был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах.

Ранее Собянин попытался убедить россиян в том, что Москва не живет за счет других регионов.

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