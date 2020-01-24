Елена Малышева предложила употребляющим снюс подросткам отведать фекалии

Об этом телеведущая заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале отругала подростков, принимавших сосательный табак (снюс), и в ответ на их желание попробовать в жизни все предложила отведать фекалии. Запись передачи доступна на сайте канала.

Отрывок шоу, посвящённый жевательному табаку, называется «Легально и летально». Малышева пригласила в студию пятерых подростков и попросила их рассказать, почему они начали употреблять снюс, и что заставило их бросить.

Гости признались, что у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта.

«Слава богу, что грабли по лбу дали. Жалко, что так мало», — обратилась телеведущая к одному из подростков.

Отвечая на замечание одного из них, что в жизни нужно попробовать всё, Малышева предложила юноше попробовать фекалии.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

Ранее Малышева подала в суд на СМИ написавших о её, якобы, дебоше в аэропорту.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, наряду с Германией, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, который страна понесла во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. «Мир знает правду: именно сталинский Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября 1939 года. Это были советские […]