Елена Малышева предложила употребляющим снюс подросткам отведать фекалии

24.01.2020, 17:45, Новости дня

Об этом телеведущая заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале отругала подростков, принимавших сосательный табак (снюс), и в ответ на их желание попробовать в жизни все предложила отведать фекалии. Запись передачи доступна на сайте канала.

Отрывок шоу, посвящённый жевательному табаку, называется «Легально и летально». Малышева пригласила в студию пятерых подростков и попросила их рассказать, почему они начали употреблять снюс, и что заставило их бросить.

Гости признались, что у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта.

«Слава богу, что грабли по лбу дали. Жалко, что так мало», — обратилась телеведущая к одному из подростков.

Отвечая на замечание одного из них, что в жизни нужно попробовать всё, Малышева предложила юноше попробовать фекалии.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

Ранее Малышева подала в суд на СМИ написавших о её, якобы, дебоше в аэропорту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, наряду с Германией, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, который страна понесла во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. «Мир знает правду: именно сталинский Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября 1939 года. Это были советские […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика