Два кота погибли на борту самолёта «Аэрофлота»

Это уже не первый сканадл с перевозкой животных у авиамонополиста.

22 января Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота» SU101, который направлялся в аэропорт Шереметьево. Там у мужчины была короткая пересадка на следующий самолёт до Софии (Болгария). «Аэрофлот» пообещал пересмотреть правила перевозки животных во всех аэропортах.

Официально Чумаченко занимается авиаперевозками домашних животных, однако в этот раз он взял с собой личных питомцев — трёх кошек породы американский колор-пойнт. Во время транспортировки две из них получили серьёзные травмы и умерли, а ещё у одной ветеринар диагностировал обморожение.

После посадки в Шереметьево пассажир, летевший тем же рейсом, сказал Чумаченко, что его кошек «швыряют» на разгрузке. Тогда мужчина, оплативший услугу премиального билета, побежал к стойке и спросил у представителей авиакомпании, где его животные и почему его груз в соответствии с правилами не обслужили одним из первых. Но ему в ответ лишь что-то «промямлили».

Сломанные контейнеры, в которых перевозились коты.

Затем Максим всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами. Одна из них была повреждена настолько, что «дно ушло в потолок», — сверху её даже перевязали верёвкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, и до следующей посадки о судьбе третьей кошки Максим ничего не знал.

В итоге представители «Аэрофлота» извинились перед Максимом, а он оставил заявку на жалобу и в сопровождении сотрудников прошёл на следующий рейс.

Кроме того, мужчине разрешили взять в салон двух кошек. Но спасти их уже не удалось: одна умерла прямо в самолёте, а вторая — позднее, на столе у ветеринара. По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение. Точные заключения экспертизы Максим получит 27 января

Вскоре после инцидента Максим получил сообщение в Facebook о том, что «руководство в курсе» и «ситуация взята под особый ускоренный контроль». Тем же вечером пассажиру позвонила представительница компании, обслуживающей грузы в Шереметьево, — она спросила, каковы его требования. В ответ Максим заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» и разобраться с работниками, ответственными за гибель его кошек. Если «Аэрофлот» этого не сделает, Чумаченко обещает сам пойти в полицию.

«Аэрофлот» говорит, что ответственность за гибель животных лежит на компании «Шереметьево Хэндлинг», которая работает с багажом. Но сама авиакомпания обещает «пересмотреть технологии обработки багажа», чтобы таких инцидентов больше не было.

В конце 2019 года из-за лишнего веса питомца сотрудники «Аэрофлота» потребовали сдать в багаж кота Виктора одного из пассажиров. Владелец животного предложил доплатить за перевес, но ему было в этом отказано. Тогда пассажиру пришлось прибегнуть к хитрости: во время досмотра он предъявил другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это хозяина кота исключили из бонусной программы «Аэрофлота».

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