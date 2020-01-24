Военным на базе ВМС США отдали приказ «бегите, прячьтесь, сражайтесь»

Неизвестный на автомобиле прорвался на одну из самых крупных тренировочных баз ВМС в США «Грейт Лейкс» в день выпускной церемонии, базу срочно закрыли.

«Бегите, прячьтесь, сражайтесь! Всему персоналу: база закрыта. Укройтесь в ближайших зданиях или постройках. Ожидайте указаний. Все въезды закрыты. Мы ищем проникнувшего», – сообщило руководство базы в соцсетях, передает РИА «Новости».

Телеканал Fox10 со ссылкой на представителя базы Джона Шеппарда сообщил, что инцидент произошел около семи утра по местному времени. Неизвестный проехал сквозь проходную базы, не показав документы.

Территория базы составляет порядка 650 гектаров, на ней находятся 1153 здания, где работают более 20 тыс. человек.

В декабре на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, в результате погибли два человека.

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