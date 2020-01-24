Ростуризм порекомендовал туроператорам предлагать вместо Китая более безопасные страны

Туроператорам рекомендовано предлагать туристам вместо туров в Китай поездки в более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, соответствующую рекомендацию озвучил Ростуризм.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.
По последним данным, число заразившихся в Китае возросло до 877 человек, скончались 26 человек.
Ранее россиянам разъяснили схему возврата денег при отказе от туров в Китай. Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в КНР.
Ранее о временной приостановке транспортного сообщения объявили девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.
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