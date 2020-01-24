Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей

24.01.2020, 17:42, Новости дня

Американскую певицу Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей. Об этом сообщает Metro.

Критику вызвало то, что в новой коллекции одежды исполнительницы – Ivy Park, выпущенной вместе с Adidas, нет размеров больше XL.

«Почему никто не говорит о том факте, что линия одежды Ivy Park доходит только до размера XL. Бейонсе не может распространить свою инклюзивность на наших больших сестер, а у Adidas есть большие размеры», – написала в Twitter Meilina Reynoso.

But why is nobody talking about the fact that the Ivy Park clothing line only goes up to size XL and Beyonce couldn’t even extend her inclusivity to our bigger sisters * and adidas has plus sizes….

— Meilina Reynoso (@mei_meigirl) 22 января 2020 г.

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года. Она 20-кратная обладательница премии «Грэмми», исполнительница песен в стиле R’n’B и хип-хоп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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