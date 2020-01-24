Суд в Киеве будет избирать 26 февраля меру пресечения для Януковича – СМИ

24.01.2020, 17:42, Новости дня

26 февраля Печерский райсуд Киева будет заочно избирать меру пресечения для беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом INSIDER сообщил 24 января источник в Офисе генерального прокурора Украины.

Заседание начнется в 15.00, следственный судья – Алеся Батрин.

Суд касается возможной узурпации Януковичем власти в Украине, отмечает собеседник издания

Дело по факту узурпации власти Януковичем было было открыто 8 апреля 2015 года. В качестве свидетелей Генеральной прокуратурой допрашивались судьи Конституционного Суда Украины (КСУ).

INSIDER утверждает, что свидетелями выступают шесть судей КСУ, принимавших решение об отмене Конституции Украины 2004 года. В деле также фигурирует экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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