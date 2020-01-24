Песков — о деле израильтянки Наамы Иссахар.

Отсутствие личного прошения о помиловании президенту Владимиру Путину от израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, тормозит процесс ее возможного освобождения. Об этом пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел», — сказал Песков, выступая перед журналистами.

После этого корреспондент «Коммерсанта» спросил о том, почему без прошения помиловали бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. «Вы много не знаете, со временем вы наверняка узнаете. Спросите у Ходорковского», — ответил пресс-секретарь президента.

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О помиловании Иссахар Путина просил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ее мать. Накануне с Иссахар в колонии встретилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченная по правам человека пояснила о готовности помочь заключенной с ходатайством о помиловании, но девушка считает, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для решения о помиловании.

Израильтянку задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Она не признала вину и объяснила, что у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики. Российский президент обещал матери осужденной, что с ее дочерью «все будет хорошо».

Источник: Новая газета

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