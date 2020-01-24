Песков — о деле израильтянки Наамы Иссахар.
Отсутствие личного прошения о помиловании президенту Владимиру Путину от израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, тормозит процесс ее возможного освобождения. Об этом пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел», — сказал Песков, выступая перед журналистами.
После этого корреспондент «Коммерсанта» спросил о том, почему без прошения помиловали бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. «Вы много не знаете, со временем вы наверняка узнаете. Спросите у Ходорковского», — ответил пресс-секретарь президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поменять Нааму на подворье. Иерусалим может передать Москве исторические объекты в обмен на помилование осужденной в РФ израильтянки
О помиловании Иссахар Путина просил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ее мать. Накануне с Иссахар в колонии встретилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченная по правам человека пояснила о готовности помочь заключенной с ходатайством о помиловании, но девушка считает, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для решения о помиловании.
Израильтянку задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Она не признала вину и объяснила, что у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики. Российский президент обещал матери осужденной, что с ее дочерью «все будет хорошо».
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, наряду с Германией, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, который страна понесла во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. «Мир знает правду: именно сталинский Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября 1939 года. Это были советские […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Одесской области неизвестные избили женщину-военную / 25 декабря
- РЖД потратит миллиард рублей на компьютеры с российскими процессорами «Эльбрус» / 14 января
- Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине / 19 января
- Гончарук: У нас умирает 160 тыс. тех, кого мы могли бы спасти / 24 января
- Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге / 8 января
- Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были «убрать» много лет назад / 3 января
- Путин предложил главу ФНС Мишустина на пост премьера / 15 января
- Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok / 17 декабря