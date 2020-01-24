Эксперт: Статистика показывает необходимость мер по стимулированию рождаемости

Демографическая динамика в РФ показывает необходимость мер по стимулированию рождаемости в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал профессор Александр Синельников, комментируя данные Росстатао сокращении населения РФ за прошедший год. Про его мнению, государству также необходимо стимулировать и само вступление в брак.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что официальные данные по убыли населения в РФ безусловно подтверждают необходимость мер по стимулированию рождаемости, о которых президент Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному собранию.

«Самое главное в этом перечне мер то, что государство наконец-то приступило к активному стимулированию рождения уже первого ребенка. Стоит напомнить: в советское время, в 80-е годы тоже активно проводилась демографическая политика, но тогда считалось, что первый ребенок появится почти автоматически в любой семье, – кроме тех, у кого проблемы со способностью к деторождению. Поэтому считалось, что рождение первого ребенка стимулировать не надо. Эта точка зрения дожила до последнего времени, хотя демографическая динамика давным-давно опровергала ее», – рассказал профессор.

По словам профессора, если в советское время снижение рождаемости происходило за счет уменьшения родившихся вторых, третьих и последующих детей, и по первенцам общие показатели не падали, «то двукратное падение рождаемости в эпоху кризиса 90-х годов во многом было обусловлено и уменьшением числа новорожденных первенцев, и даже уменьшением числа браков».

То, что происходит в РФ последние три-четыре года, напоминает картину 90-х, посетовал Синельщиков. «Сперва уменьшается число браков, а через год уменьшается число первых рождений. Сейчас, в такое непростое время, первенцы уже не появляются автоматически. Их рождение во многих семьях надолго откладывается. Появились приверженцы идеологии чайлдфри, – они вообще не хотят заводить детей. Так что действительно надо стимулировать рождение первого ребенка», – добавил Синельников.

Более того, собеседник убежден, что государству «пора стимулировать и вступление в брак – скажем, с помощью кредитов молодым семьям, которые могут частично гаситься государством с рождением первых, вторых и последующих детей».

Из опубликованного в пятницу предварительного отчета Росстата следует, что к началу 2020 года население страны сократилось на 35 600 человек по сравнению с 1 января прошлого года. Сейчас население страны составляет 146 745 098 человек. Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: так, в 2018 году население сократилось на 99 700 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин в послании парламенту озвучил целый ряд мер по стимулированию рождаемости. Президент призвал остановить демографический спад. «Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, – напомнил президент; от того, «сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».

Среди прочего президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет. Другие меры – это, в частности, поручение поднять сумму материнского капитала за рождение второго ребенка до 616 тысяч рублей. Причем это решение имеет обратную силу – по-новому рассчитывать материнский капитал следует уже с 1 января этого года. Кроме того, Путин потребовал обеспечить горячими обедами в школах всех учеников младших классов.

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