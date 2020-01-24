АвтоВАЗ выпустил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter

Российский производить транспортных средств «АвтоВАЗ» представил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter. В результате пересмотра цен на Lada Vesta компания решила обновить предыдущую аналогичную комплектацию Comfort Image.

Данную комплектацию получили седан на платформе Cross и универсалы SW Cross и SW. Благодаря внедрению новой модификации «АвтоВАЗу» удалось снизить цены на версию Luxe на 13 000 рублей. Некоторые особенности комплектации Comfort Winter ранее были доступны в этой модификации.

Так, в версии Comfort Winter рулевое колесо получило отделку из кожи и механизм подогрева. Кроме того, аналогичные опции можно добавить в комплектацию Comfort Multimedia, в этом случае придется доплатить те же 13 000 рублей.

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