АвтоВАЗ выпустил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter

Российский производить транспортных средств «АвтоВАЗ» представил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter. В результате пересмотра цен на Lada Vesta компания решила обновить предыдущую аналогичную комплектацию Comfort Image.
Данную комплектацию получили седан на платформе Cross и универсалы SW Cross и SW. Благодаря внедрению новой модификации «АвтоВАЗу» удалось снизить цены на версию Luxe на 13 000 рублей. Некоторые особенности комплектации Comfort Winter ранее были доступны в этой модификации.
Так, в версии Comfort Winter рулевое колесо получило отделку из кожи и механизм подогрева. Кроме того, аналогичные опции можно добавить в комплектацию Comfort Multimedia, в этом случае придется доплатить те же 13 000 рублей.
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