В Сети появилось видео самой низкой на планете «Нивы»

В Сети разместили видео, в котором можно увидеть самую низкую в мире «Ниву». Сюжет с культовым внедорожником доступен на Youtube-канале «Iling show».

Интернет-пользователи представили публике машину, при первом взгляде на которую можно подумать, что она не имеет колес, а кузов подрезан на 25-30 см. Однако при повторном просмотре видео видно, что задний ряд колес находится в салоне «Нивы» вместо пассажирских сидений, а передний расположен в отверстиях в капоте. Для мотора наиболее низкого советского авто специалисты прорезали капот.

Данная модель транспортного средства не сможет совершить поворот на 90 градусов или преодолеть «лежачего полицейского». Тем не менее, автолюбители не ставили перед «Нивой» подобных целей.

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