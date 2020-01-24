Кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7

Компания Genesis пояснила о вероятном выпуске нового кроссовера. Полноразмерный GV90 может стать конкурентом немецкому BMW X7.

Корпорация еще не представила стратегический план на следующий год. Как высказались эксперты, он пока отсутствует у самого предприятия, поскольку оно планирует отталкиваться от происходящего на мировом рынке автомобилей в этом году. Руководство Genesis серьезно обдумывает каждый шаг, так как начиная конкуренцию на рынке больших машин внедорожного класса, придется вложить большие средства. Новый GV90 вряд ли представят в скором времени, ведь на данный момент серия транспортных средств состоит лишь из 6-ти моделей. Первый электрокар должен увидеть мир в 2021 году.

По мнению ряда специалистов, компания прошла большой путь становления премиальным брендом и достигла немецкого комфорта и качества в своих авто. По этой причине Genesis имеет все шансы стать соперником BMW X7 и Mercedes.

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