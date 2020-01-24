Мнение: Антиамериканские протесты в Ираке

Сегодня несколько миллионов жителей Ирака вышли на улицы городов с требованием прекращения оккупации Ирака американскими войсками.

Несколько ранее Ас-Садр озвучил основные требования по выводу американских войск.





Источник: Colonel Cassad

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