В Сети появились фото кроссовера Kia Sorento без камуфляжа

Южнокорейская корпорация Kia готовит к выпуску кроссовер нового поколения. Недавно в Сети разместили фото Sorento без камуфляжа.

Изображения, опубликованные изданием Thekoreancarblog, порадовали поклонников бренда. Снимки позволяют рассмотреть концептуальное видение предприятием перспективных внедорожников. В салоне Kia Sorento установили новую переднюю панель с цифровыми инструментами, один общий козырёк, а также широкоформатный дисплей мультимедиа. Кроме этого, пользователи Сети могут увидеть находящийся ниже тачскрин, имеющий отношение к климатической установке.

В серии двигателей кроссовера имеется базовый бензиновый мотор на 2,5 литра и подзаряжаемая гибридная силовая установка, обладающая мощным аккумулятором. Пока что официальная дата выпуска Kia Sorento остается неизвестной. Возможно, на мировом рынке авто появится весной этого года.

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