Эксперт назвали самые допускаемые при мойке автомобиля ошибки

Специалисты перечислили главные ошибки, чаще всего допускающиеся во время мойки машины. Они развели миф о положительном влиянии грязи на долговечность лакокрасочных покрытий.

Часть автовладельцев предполагают, что благодаря грязи ЛКП сохраняется в приемлемом виде, а также замедляется процесс коррозии. Тем не менее, именно во время мойки могут возникнуть проблемы, ведь слой земли или песка порой сложно очистить. Помимо этого, в зимний период улицы обрабатываются различными химическими веществами, а это тоже плохо влияет на состояние лака и краски. Такие транспортные средства практически невозможно очистить щетками, лучшим способом остается ручная мойка, поэтому цена услуги однозначно увеличивается. Перепады температур также влияют на загрязнение автомобиля: возникают микротрещины в покрытии.

Специалисты советуют перед мойкой держать машину в тени хотя бы 10 минут – это поможет кузову остыть и уменьшит вероятность коррозии. Зимой может возникнуть проблема, которую связывают с замерзанием подвижных элементов. Таким образом, подкапотное пространство следует мыть профильным специалистам, так как это поможет избежать повреждений деталей и электропроводки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Туапсе 25-летняя мать тройняшек Трубкина Екатерина, которую несколько дней искал весь город, рассказала, почему решила уйти из дома, бросив детей. Многодетная мать ушла из дома, не взяв с собой телефон, несколько дней она не выходила на связь. Дома остались дети. Об исчезновении женщины сообщил полиции ее супруг Сергей, передает РИА «Новости». В пресс-службе ГУ […]