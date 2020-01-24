Эксперт назвали самые допускаемые при мойке автомобиля ошибки

24.01.2020, 17:21, Разное

Специалисты перечислили главные ошибки, чаще всего допускающиеся во время мойки машины. Они развели миф о положительном влиянии грязи на долговечность лакокрасочных покрытий.
Часть автовладельцев предполагают, что благодаря грязи ЛКП сохраняется в приемлемом виде, а также замедляется процесс коррозии. Тем не менее, именно во время мойки могут возникнуть проблемы, ведь слой земли или песка порой сложно очистить. Помимо этого, в зимний период улицы обрабатываются различными химическими веществами, а это тоже плохо влияет на состояние лака и краски. Такие транспортные средства практически невозможно очистить щетками, лучшим способом остается ручная мойка, поэтому цена услуги однозначно увеличивается. Перепады температур также влияют на загрязнение автомобиля: возникают микротрещины в покрытии.

Специалисты советуют перед мойкой держать машину в тени хотя бы 10 минут – это поможет кузову остыть и уменьшит вероятность коррозии. Зимой может возникнуть проблема, которую связывают с замерзанием подвижных элементов. Таким образом, подкапотное пространство следует мыть профильным специалистам, так как это поможет избежать повреждений деталей и электропроводки.



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