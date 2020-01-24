Россиянина нашли мертвым на курорте Бали

Гражданин Российской Федерации был найден мёртвым в бассейне на популярном зарубежном курорте Бали. Об этом пишет иностранное издание Antaranews.

Как стало известно, тело 30-летнего россиянина было обнаружено его товарищем, который попытался спасти его, проведя все необходимые меры. Бригада скорой помощи, прибывшая на место инцидента, лишь зафиксировала летальный исход. Проведенная экспертиза показала, что смерть носит ненасильственный характер. По сведениям руководителя местных правоохранительных органов, россиянин иногда выполнял дыхательные упражнения, которые ему посоветовали учителя по серфингу.

Впрочем, его всё равно предупредили, что их не стоит повторять в воде, однако житель РФ не послушался этого совета. Друзья умершего отметили, что он практически ежедневно занимался спортом, и на здоровье никогда не жаловался.

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