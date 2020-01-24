Шоу «Слабое звено» вернется на телеэкраны с прежней ведущей

Знаменитая телеигра «Слабое звено» вернется на российские телеэкраны 14 февраля. Вместе с ним россияне увидят и бессменную ведущую шоу – Марию Киселеву, сообщает Vse42.ru.
В настоящее время ведется съемка новых выпусков передачи. Принять участие в ней может любой желающий: для этого нужно зайти на сайт программы и пройти тест, после чего организаторы сами свяжутся с успешными кандидатами. Напомним, что «Слабое звено» перестало выходить в эфир с 2010 года.
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