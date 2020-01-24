Шоу «Слабое звено» вернется на телеэкраны с прежней ведущей

Знаменитая телеигра «Слабое звено» вернется на российские телеэкраны 14 февраля. Вместе с ним россияне увидят и бессменную ведущую шоу – Марию Киселеву, сообщает Vse42.ru.

В настоящее время ведется съемка новых выпусков передачи. Принять участие в ней может любой желающий: для этого нужно зайти на сайт программы и пройти тест, после чего организаторы сами свяжутся с успешными кандидатами. Напомним, что «Слабое звено» перестало выходить в эфир с 2010 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Большинство водителей, независимо от стажа вождения, знают, что езда в зимнее время, осложнённая погодными условиями, требует особой внимательности. Эксперты интернет-портала Car.ru рассказали о 5 наиболее опасных ошибках, допускаемых автолюбителями при выезде на дорогу в холодное время года. Во-первых, повышает аварийность выезд на дорогу на автомобиле с всесезонными покрышками, утрачивающими силу в мороз и гололёд. Также […]