Онколог перечислил первые симптомы рака кожи

Для выявления рака кожи на ранних стадиях необходимо обратить внимание на наличие ряда симптомов, рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

«Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи. Сигналом обратиться к врачу должно стать появление незаживающих ранок на теле, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границам, отличающихся по цвету от родинок или веснушек. Также среди первых симптомов – увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела», – приводятся слова врача на сайте Минздрава Московской области. В случае обнаружения подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

По словам министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, в МО в прошлом году зафиксировано около 3 тыс. случаев базально-клеточного рака кожи и порядка 600 случаев меланомы кожи.

«Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла три-четыре месяца, то сегодня превышает шесть лет. Важно, что для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения», – отметила Огнева.

Ранее врачи назвали повышающие риск развития рака привычки.

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