Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным: из-за радиоволн и потому, что «вас видят те, кто надо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном и другими мобильными гаджетами по соображениям безопасности.

«У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее, – ​цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА. – Я этим не занимаюсь: я знаю, что такое безопасность. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет!»

Глава Беларуси также упомянул вредное влияние радиоволн на здоровье человека и опасности искусственного интеллекта, которые прилагаются к смартфонам. И заметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то аппарат ему приносит адъютант. «У меня есть кому этим заниматься», – сказал он.

О президенте России Владимире Путине также известно, что он крайне редко пользуется мобильным телефоном и почти не пользуется интернетом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков как-то даже признал, что у Владимира Путина нет сотового, а если ему нужно поговорить в отсутствие стационарной связи, телефон ему передает один из помощников. Первое фото Путина со смартфоном попало в Сеть лишь во время визита российского президента в Яндекс в 2017 году: тогда Путин на публике сам взял устройство в руки.

В то же время президент США Дональд Трамп активно пользуется смартфоном и сам ведет личный твиттер.

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