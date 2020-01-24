Глава Чувашии заставил спасателя прыгать за ключами от машины. Глава МЧС обвинил его в неэтичном поведении

Глава МЧС Евгений Зиничев обвинил в неэтичном поведении главу Чувашии Михаила Игнатьева. 23 января чиновник торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть. ​

В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной части, который получал ключи, а церемония проходила «на позитивных эмоциях». Игнатьев не хотел никого обидеть, заверили сотрудники губернатора. Но глава МЧС и бывший личный охранник Путина с этим мнением не согласился:

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — подчеркнул Зиничев.

Игнатьев менее недели назад стал фигурантом другого скандала: он призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

Уже на следующий день чиновник был вынужжен извиняться за свои слова:

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили, – заявил он, когда речь широко разошлась по Сети. – У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения.

Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова главы Чувашии тогда не осудил.

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