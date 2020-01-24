Гендиректора «Объединенной транспортной компании» арестовали за мошенничество

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давида Тетро, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Тетро, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Отмечается, что Тетро арестовали до 23 марта 2020 года.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что уголовное дело в отношении Тетро и его помощника Андрея Галочки было возбуждено по заявлению руководства Новикомбанка и службы безопасности Ростеха. Собеседник пояснил, что в 2012 году Новикомбанк выдал кредиты предприятиям, включенным в ОТК, которые не были возвращены.

По этим данным, ущерб составил 5,4 млрд рублей.

Новикомбанк подтвердил, что его сотрудники и Ростех обратились в правоохранительные органы с заявлением в отношении руководства ОТК, сумма ущерба составила 5,4 млрд рублей, отметили в банке.

«В период 2012-2015 годов Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Тетро Д. С.», – сообщили в Новикомбанке.

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