Полицейским и росгвардейцам установили надбавку за охрану общественного порядка

24.01.2020, 17:12, Новости дня

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях полицейским и гвардейцам установлена надбавка к окладу за охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подписанными постановлениями принято решение установить таким категориям военнослужащих и сотрудников, проходящих военную службу (службу) в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада», – говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства.

 Порядок выплаты для сотрудников органов внутренних дел будет определяться МВД, а для военнослужащих и сотрудников Росгвардии – директором Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка», – уточняется в сообщении. 

Ранее правительство одобрило закон о денежных выплатах солдатам-срочникам.



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