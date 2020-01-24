«Кино». Вышел клип Миши Романовой. Видео

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Видео: BEREGA MUSIC / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Эксперты автомобильного рынка назвали 10 самых популярных европейских машин в РФ по итогу 2019 года. Неоспоримым лидером стал седан Volkswagen Polo. Именно Volkswagen Polo, несмотря на снижение спроса в сравнении с 2018 годом, смог занять лидирующую строчку рейтинга. Дилеры отчитались о продаже 56,1 тыс. транспортных средств. Вслед за ним идёт не менее популярный Renault Duster, […]
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