В Украине для ветеранов войны введут обязательные медосмотры – Коляда

В Украине планируют ввести обязательные медицинские осмотры для ветеранов войны. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 23 января, сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас проплаченную медицинскую услугу. Нам важно заниматься превенцией, мы не хотим преодолевать последствия, потому что сейчас мы чаще преодолеваем именно тяжкие последствия. Нам нужно понять, как мы можем помочь на более ранних стадиях заболевания или что-то профилактировать», – сказала она.

Министр предполагает, что обязательные медосмотры «будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года», когда произойдет переход на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2019 года УНН со ссылкой на Минветеранов сообщало, что в Украине около 300 тыс. ветеранов войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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