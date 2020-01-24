В Ровно трое человек пытались продать 56 кг ртути – СБУ

В Ровно организованная преступная группа занимались сбытом металлической ртути. Об этом 24 января проинформировал пресс-центр СБУ.

По версии правоохранителей, трое мужчин, среди которых бывший сотрудник прокуратуры, организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали двух фигурантов вблизи автостанции в Ровно во время продажи 56 кг ртути, за которые они планировали получить более 500 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.

Ртуть применяется в электротехнике, электронике, приборостроении, металлургии, химии (термометры, барометры, реле, электрические звонки, лампы дневного света, кварцевые ртутные лампы), используется при производстве хлора и щелочей, для получения металлов высокой чистоты, как катализатор в органической химии.

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Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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