В Ровно трое человек пытались продать 56 кг ртути – СБУ

24.01.2020, 17:06, Новости дня

В Ровно организованная преступная группа занимались сбытом металлической ртути. Об этом 24 января проинформировал пресс-центр СБУ.

По версии правоохранителей, трое мужчин, среди которых бывший сотрудник прокуратуры, организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали двух фигурантов вблизи автостанции в Ровно во время продажи 56 кг ртути, за которые они планировали получить более 500 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.

Ртуть применяется в электротехнике, электронике, приборостроении, металлургии, химии (термометры, барометры, реле, электрические звонки, лампы дневного света, кварцевые ртутные лампы), используется при производстве хлора и щелочей, для получения металлов высокой чистоты, как катализатор в органической химии.

фотогалерея
(1 из 3)

  развернуть на весь экран


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса разработали метод его диагностики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши ученые («Вектор») разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность», – приводит ее слова РИА «Новости». В эфире программы «Вести […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика