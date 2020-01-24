Помпео: Украина – страна, которая находится на грани демократии и тирании

Украина является серьезным торговым партнером для США. Об этом 22 января в интервью Bloomberg TV заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
«Украина – значительный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет много интересов в Украине, и я думаю, объем ресурсов, в отношении которых мы взяли обязательства, отражает уровень заинтересованности», – отметил Помпео.
Он подчеркнул, что Украина – «страна в самой восточной части Европы, которая находится на грани демократии и тирании». Госсекретарь также сказал, что внешняя политика США в отношении Украины не изменилась.
«Это государство, которое отказалась от своего ядерного оружия в конце «холодной войны», и Америка взяла обязательства… Мы будем помогать им, чтобы они могли быть в безопасности, чтобы могли быть суверенной нацией», – добавил Помпео.
3 января Помпео должен был встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Также планировалась поездка госсекретаря в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
1 января стало известно, что зарубежный тур госсекретаря США переносится из-за обострения ситуации в Ираке. 31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.
По данным «Радыё Свабода», госсекретарь США Майк Помпео с 30 января по 1 февраля будет находиться в Украине, а оттуда прилетит в Беларусь.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса разработали метод его диагностики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши ученые («Вектор») разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность», – приводит ее слова РИА «Новости». В эфире программы «Вести […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Подозреваемого в организации убийства Окуевой суд отправил под арест / 14 января
- Активисты в Одессе принесли траурный венок к приемной депутата Гиганова после его участия в программе «России 1» / 25 ноября
- Правительство выплатит семьям погибших в катастрофе рейса МАУ украинцев по 200 тыс. грн – Гончарук / 15 января
- Ученые разработали метод, позволяющий ИИ быстрее забывать информацию / 16 января
- Водонаева ответила предложившему ее наказать Володину / 22 января
- Краевед из Бурятии утверждает, что на дне Байкала лежат 11 вагонов золота / 21 января
- Премьер Грузии отправился с визитом на Украину / 12 декабря
- Житель Карачаево-Черкесии застрелил сына на охоте / 17 января