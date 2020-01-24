«Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из партии

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины.
Также будет поставлен вопрос о соответствии Игнатьева занимаемой должности, передает ТАСС.
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Последнее: Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса разработали метод его диагностики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши ученые («Вектор») разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность», – приводит ее слова РИА «Новости». В эфире программы «Вести […]
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