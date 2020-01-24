«Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из партии

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ранее заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины.

Также будет поставлен вопрос о соответствии Игнатьева занимаемой должности, передает ТАСС.

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