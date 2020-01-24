Эксперимент Borexino помог ученым обнаружить в недрах Земли «призрачные» сигналы

С помощью эксперимента Borexino ученым удалось зарегистрировать множество «призрачных» сигналов в недрах Земли. Их основным источником являются так называемые «призрачные частицы» или геонейтрино, взаимодействующие с веществом внутри планеты.

Всего в 2019 году детектор Borexino, установленный в массиве Гран-Сассо, находящемся недалеко от Рима, смог зарегистрировать 53 события, когда происходило взаимодействие геонейтрино с частицами вещества. Сами геонейтрино могут образовываться в результате радиоактивного распада, хотя исследователи считают, что внутри планеты нет никакой радиоактивности.

Однако для поддержания интенсивного магнитного поля, вулканической активности, мантийной конвекции и движения тектонических плит необходимо большое количество энергии. Кроме того, неизвестен источник внутреннего тепла. Все это может указывать на то, что в недрах Земли происходит постоянный радиоактивный распад, в результате которого производится вся энергия, тратящаяся на динамические процессы, происходящие на планете.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стал 41 человек, сообщает Reuters. Накануне сообщалось о 26 смертельных случаях по всей стране. Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции. В Китае в связи с распространением вируса […]