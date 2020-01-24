Мария Шукшина помирилась с бывшей возлюбленной своего сына

24.01.2020, 17:04, Разное

Актриса и телеведущая Мария Шукшина помирилась с бывшей возлюбленной своего сына Фреей Зильбер. Она подчеркнула, что телевизионщики решили пропиариться на несчастной девушке, постоянно затрагивая тему наркомании.
Знакомые Фрейи Зильбер утверждают, что не такая она уже и невинная, как хочет показаться. 21-летняя девушка проходила курс лечения от наркотической зависимости. После этого, оставив своего сына Марка у Марии Шукшиной, устроилась на работу уборщицей, иногда подрабатывая таксистом.

Бывшая девушка сына Шукшиной Макара Касаткина рассказала, что невозможно прожить на семь тысяч рублей алиментов, поэтому и приходится работать. Сестра Касаткина Анна Трегубенко уверяет, что не бывает бывших наркозависимых. Она обвиняет Зильбер в корыстности. Сначала девушка пыталась заработать на имени Шукшеных, а теперь манипулирует ребенком. Трегубенко заявили в «Прямом эфире» Андрея Малахова, что именно Зильбер подсадила ее брата на наркотики, а не наоборот, как ранее говорили. И что у нее есть множество видеозаписей, где видно, что девушка находится под воздействием наркотических веществ.

Мать Фрейи Зильбер тоже считает, что ее дочь специально забеременела от сына Шукшиной, чтобы хвастаться знаменитыми родственниками и на этом зарабатывать деньги. Хотя совсем недавно мама была на стороне своей дочери.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стал 41 человек, сообщает Reuters. Накануне сообщалось о 26 смертельных случаях по всей стране. Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции. В Китае в связи с распространением вируса […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика