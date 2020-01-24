Актриса и телеведущая Мария Шукшина помирилась с бывшей возлюбленной своего сына Фреей Зильбер. Она подчеркнула, что телевизионщики решили пропиариться на несчастной девушке, постоянно затрагивая тему наркомании.

Знакомые Фрейи Зильбер утверждают, что не такая она уже и невинная, как хочет показаться. 21-летняя девушка проходила курс лечения от наркотической зависимости. После этого, оставив своего сына Марка у Марии Шукшиной, устроилась на работу уборщицей, иногда подрабатывая таксистом.

Бывшая девушка сына Шукшиной Макара Касаткина рассказала, что невозможно прожить на семь тысяч рублей алиментов, поэтому и приходится работать. Сестра Касаткина Анна Трегубенко уверяет, что не бывает бывших наркозависимых. Она обвиняет Зильбер в корыстности. Сначала девушка пыталась заработать на имени Шукшеных, а теперь манипулирует ребенком. Трегубенко заявили в «Прямом эфире» Андрея Малахова, что именно Зильбер подсадила ее брата на наркотики, а не наоборот, как ранее говорили. И что у нее есть множество видеозаписей, где видно, что девушка находится под воздействием наркотических веществ.

Мать Фрейи Зильбер тоже считает, что ее дочь специально забеременела от сына Шукшиной, чтобы хвастаться знаменитыми родственниками и на этом зарабатывать деньги. Хотя совсем недавно мама была на стороне своей дочери.

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