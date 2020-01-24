Алла Пугачева не сможет посетить вечер памяти Караченцова из-за плохого здоровья. Вдова прославленного актера планирует провести мероприятие 27 января 2020 года в театре Москвы «Ленком».

Людмила Поргина хотела приурочить памятное событие к годовщине смерти покойного мужа еще осенью 2019 года, однако технические причины не позволили тогда его организовать. Жизнь любимого многими актера неразрывно связана с «Ленкомом». Именно здесь он начал свою театральную карьеру и сыграл множество запоминающихся ролей. Самой яркой, по определению большинства зрителей, стала роль графа Николая Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось», премьера которой состоялась в 1981 году. А в 2007 году на гала-концерте, посвященном 40-летнему служению искусству и театру, на сцену поднялся тяжело больной Караченцов, так и не сумевший полностью восстановиться после трагической автомобильной аварии.

Вдова актера хотела бы видеть среди присутствующих его знаменитых коллег. В числе приглашенных был и Михаил Боярский, запомнившийся многим в дуэте с Караченцовым в фильме «Старший сын», экранизации пьесы Александра Вампилова. Однако профессиональная занятость не позволяет актеру прийти на вечер памяти. Проблемы со здоровьем нарушили первоначальные планы Аллы Пугачевой посетить мероприятие. Многие поклонники удивлены, что в упоминании организаторов не звучат имена представителей «Ленкома», ведь именно они вместе со всеми должны еще раз помянуть выдающегося актера.

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