Forbes предсказал США поражение в войне из-за слабого флота

США могут потерпеть поражение в ходе войны из-за слабого флота государства, который нуждается в обновлении. Об этом заявил обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Как отметил специалист, по большей части миссии американской армии проходят вдали от континента, в связи с чем к пункту назначения приходится доставлять оборудование, технику и сами войска. Для осуществления транспортировки используют сотни кораблей, однако их основная часть уже устарела. В случае реальной войны США вряд ли смогут дать отпор противнику при наличии подобного флота. На данный момент командование ВМС успешно выходит из положения благодаря размещению транспортников рядом с вероятными районами боевых действий.

По словам представителя Forbes, враги хорошо осведомлены о слабых местах США. Обращаясь к властям, журналист призвал их в ближайшее время обеспечить модернизацию флота.

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