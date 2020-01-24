Мнения: Украина не вернется из мира страшных сказок

Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак».

Есть старый грустный короткий анекдот: «Когда ты умер – ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. То же самое, когда ты дурак».

О том, что Киев выбрал крайне специфический путь в сообщество европейских наций в России, да и на самой Украине, в последние годы говорили немало. В то время, как вся Европа однозначно раз и навсегда осудила гитлеровских коллаборантов, на Украине из них сделали национальных героев и очень обижаются на ближайших соседей, когда те отказываются восхвалять террористов и убийц.

В последние дни разом произошло несколько событий, которые заставили бы серьезно задуматься любого патриота Украины, включая отечественных украинствующих, если бы способность к рефлексии входила в число их умений. Не испытывая больших иллюзий, попробуем все-таки объяснить, что не так.

Как всем отлично известно, Степан Бандера – один из краеугольных камней украинского национального мифа, отважный борец за незалежную державу.

По данным ЦРУ, это не вполне так. Как следует из рассекреченной и опубликованной на сайте американской разведки статьи, Бандера был агентом гитлеровской Германии.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в тексте.

Также в документе упоминается, что всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков».

Собственно, ни для России, ни для Израиля в этом ничего нового нет. Кадры львовского погрома, организованного бандеровцами, давно опубликованы. Польша еще может вспомнить организованные непосредственно Бандерой еще до войны теракты и устроенную его сторонниками Волынскую резню.

Но важно, что американское официальное ведомство наконец-то признало Бандеру нацистским преступником – именно в рамках их разоблачения опубликован данный документ.

Похожее разоблачение произошло и по другую сторону Атлантического океана. Британская полиция распространила список экстремистских организаций и их символики. В числе организаций оказался карательный батальон «Азов». А в числе символов – украинский герб, «тризуб». По последнему поводу украинское посольство выразило протест, и герб Скотланд-Ярд убрал. По поводу «Азова», заметим, никаких протестов.

Но тенденция налицо. Англосаксы, которые уже не первое десятилетие поддерживают Украину исключительно для нанесения ущерба РФ (об этом вполне откровенно рассказала бывший посол США Маша Йованович), признали украинских национальных героев теми, кем эти «герои» на самом деле являются – фашистскими пособниками, нацистами и экстремистами.

Что же на этом фоне делают украинские официальные лица? Премьер-министр Гончарук заявляет инвесторам в Давосе, что для успешного инвестирования им нужно выучить бандеровский лозунг «Слава Украине – Героям Слава!» Продолжение «Слава нации – смерть врагам» он почему-то опустил, а зря.

Еще он сообщил о готовности передать украинские железные дороги в управление немецким, но «Дойче Бан» с таким ужасом это опроверг, что Гончарук смягчил риторику, заявив, что речь идет лишь о консультациях.

Президент Зеленский, в свою очередь, зачем-то прилетел в Израиль, но отказался идти на Форум памяти жертв Холокоста, на который его, собственно, и позвали. Музей «Яд Вашем» выпустил по этому поводу очень вежливый пресс-релиз, назвав поведение украинского президента всего лишь «странным». Хотя это прямое неуважение и к приглашающей стороне, и к жертвам Холокоста.

Наверное, следует напомнить, что Зеленский был избран как президент, обещавший объединить страну, а Гончарук – молодой технократ, далекий от ультранационалистического угара. Но почему-то они оба, даже общаясь с зарубежной аудиторией, в первую очередь обращаются к малочисленному, но громкому бандеровскому меньшинству, а не к тем, с кем, собственно, разговаривают. Налицо полная утрата адекватности, то есть соответствия киевской власти как пожеланиям избирателей, так и правилам международной политики и бизнеса.

В связи с этим возникает вопрос. Украинская государственность умерла? Украинская государственность резко поглупела? Хотя сложно сказать, что и раньше Киев демонстрировал чудеса интеллектуальности в политике. Или перед нами то, чего в реальной жизни не бывает, но регулярно встречается в фильмах – настоящий зомби, одновременно тупой и мертвый?

В любом случае, гражданам Украины можно только посочувствовать. Вслед за президентом из телесериала они получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность.

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