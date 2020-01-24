Меркель анонсировала встречу России, Турции, Германии и Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проведение встречи в формате РФ – Турция – Германия – Франция по Сирии можно провести в первом квартале 2020 года.
Об этом информирует РИА «Новости».
В четверг в Госдепартаменте США заявили, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии.
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Последнее: Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стал 41 человек, сообщает Reuters. Накануне сообщалось о 26 смертельных случаях по всей стране. Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции. В Китае в связи с распространением вируса […]
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