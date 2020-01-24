Меркель анонсировала встречу России, Турции, Германии и Франции

24.01.2020, 16:58, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проведение встречи в формате РФ – Турция – Германия – Франция по Сирии можно провести в первом квартале 2020 года.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг в Госдепартаменте США заявили, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии.



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