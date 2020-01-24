Песков заявил, что президент не может помиловать Иссахар без прошения от нее. Это ложь: именно так Путин помиловал Савченко и Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — сказал Песков.

Михаил Ходорковский действительно написал прошение о помиловании, однако это не означает, что оно является необходимым.

Статья 85 Уголовного кодекса РФ — «Помилование» — гласит:

1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица

2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Как видно, о необходимости подачи прошения в Уголовном кодексе ничего не сказано. Об этом же говорит и сложившаяся практика.

Украинская летчица Надежда Савченко, признанная в РФ виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе, отказалась писать прошение о помиловании. Однако 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России по просьбе родственников погибших журналистов.

Украинский режиссер, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, также отказался подписывать прошение о помиловании. В июле 2018 года помиловать Сенцова попросила его мать Людмила.

Также просьбу о помиловании Сенцова подал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он обосновал возможность подачи такой просьбы Европейской конвенцией по правам человека.

7 сентября 2019 года Владимир Путин помиловал Олега Сенцова и еще десять украинцев, которых в тот же день обменяли на граждан России, находившихся в заключении в Украине.

Между тем, даже если принять точку зрения Пескова о том, что подача прошения является необходимым условием помилования, то достаточным условием это точно не является. После ликвидации Комиссии по помилованию при президенте помилование стало явлением крайне редким. Так, в 20014 году Путин удовлетворил пять 4,7 тысячи поданных прошений о помиловании, а в 2015 году — только два.

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